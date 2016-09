09-09-2016 11:36

Festival Rock Remember Castelo Branco regressa a 24 de setembro

O Festival Rock Remember Castelo Branco está de regresso a 24 de setembro, para a IV edição. O evento vai decorrer no Pavilhão da Associação do Valongo, a partir das 21 horas e será de entrada é gratuita.

Na edição deste ano participam algumas das bandas mais emblemáticas do Concelho que animaram várias gerações, entre as quais Ponto Final, Vértice, Feet, Feedback, entre outros

O Festival Rock Remember Castelo Branco teve origem em 2003 e 2004 quando José Ramos, da Organização deste festival, músico, e à data presidente da Associação Popular do Palvarinho decidiu organizar dois concertos gratuitos no recinto desta Associação, oferecendo-os à comunidade.

O objetivo principal era o convívio dos músicos de gerações passadas, que integravam conjuntos musicais que nos anos 70/80 animaram muitas festas no País. José Ramos recorda que «essas duas experiências trouxeram muitas saudades, nostalgia e cumplicidade entre os músicos que há bastante tempo tinham deixado de tocar».

A ideia cresceu e consolidou-se com a organização do Festival Rock Remember Castelo Branco que, hoje em dia, procura abranger todos os grupos que desde os anos 60 passaram pela Cidade e Concelho de Castelo Branco.