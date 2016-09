09-09-2016 10:34

CIM debate acesso à Torre com neve

O que fazer para promover a mobilidade na única estância de esqui em Portugal?” é a pergunta a que vão tentar responder autarcas, deputados, empresários, autoridades e responsáveis do setor do turismo da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) num debate a realizar esta manhã no auditório da Torre, no ponto mais alto do maciço central.

A iniciativa é organizada pela Assembleia da CIMBSE para debater os acessos ao maciço central quando neva e a estrada é cortada ao trânsito. O ministro das Infraestruturas e Obras Públicas Pedro Marques também foi convidado para participar nesta sessão, não estando ainda confirmada a sua presença. «Será uma jornada de elevada importância e uma oportunidade para juntar vários intervenientes e procurar respostas para um problema que prevalece há várias décadas e com consequências para a imagem e economia da região», sublinha a organização em comunicado.