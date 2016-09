08-09-2016 18:43

Sp. Covilhã joga em Joane para a Taça de Portugal

O Sp. Covilhã vai defrontar o Joane, do campeonato da Pró-Nacional, da AF Braga, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

O encontro disputa-se no dia 25 deste mês no campo daquela freguesia de Vila Nova de Famalicão. O sorteio decorreu esta tarde na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).