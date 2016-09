08-09-2016 17:29

PJ detém suspeito de atear fogo no Bogalhal (Pinhel)

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o alegado autor do incêndio que deflagrou no Bogalhal e Valbom, no concelho de Pinhel, na passada segunda-feira.

O fogo consumiu uma área superior a um hectare de pasto, mato e arvoredo, tendo ameaçado a extensa área florestal envolvente, e «só não assumiu maiores proporções devido à pronta intervenção de populares e bombeiros», adianta o Departamento de Investigação Criminal da Guarda em comunicado.

Segundo a PJ, o suspeito terá ateado o incêndio «por meio de chama direta e num aparente quadro de distúrbio psicótico e desejo de vingança pessoal». Sem antecedentes criminais, o homem de 29 anos foi detido com a colaboração da GNR de Pinhel e vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual sujeição a adequadas medidas de coação.

Este ano a Judiciária já identificou e deteve 64 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.