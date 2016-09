08-09-2016 15:49

PSD «ambiciona» Álvaro Amaro em Coimbra

O PSD «ambiciona» uma candidatura de Álvaro Amaro à Câmara de Coimbra nas autárquicas do próximo ano.

Segundo o diário "Público" de hoje, o nome do edil da Guarda é o preferido pela estrutura nacional dos sociais-democratas para a "cidade dos estudantes".

«O PSD olha com algum apetite para os municípios onde o PS está em convulsão interna e pretenderá fazer de Coimbra [atualmente presidida pelo socialista Manuel Machado] uma aposta estratégica das próximas eleições autárquicas», escreve o jornal, recordando que Álvaro Amaro conquistou duas Câmaras que eram bastiões socialistas no distrito da Guarda: a da Guarda (2013) e de Gouveia (2001).

Além disso, o "Público" refere que o autarca «é natural de Coimbra e vive em Coimbra, factos que podem ser importantes na hora de decidir».