08-09-2016 15:43

Orçamento Participativo da Mêda com 15 propostas em votação

Já estão a decorrer as votações dos 15 projetos selecionados para o Orçamento Participativo da Mêda.

Até 30 deste mês, os residentes podem escolher entre o “Parque verde da Teja – Aveloso”, o “Arranjo urbanístico da envolvente à Igreja Matriz do Rabaçal”, o “Museu da Olaria da Barreira”, a “Valorização ambiental/paisagística da Ribeira Teja – Prova” e a “Reabilitação dos ‘espaços verdes’ devolutos no Bairro do Morro – Mêda”. A “Requalificação urbana nos Chãos”, o “Roteiro de Lagares Rupestres no Concelho de Mêda e Centro de Interpretação da Vinha e do Vinho”, a “Revitalização de Acessos ao Centro Histórico da Mêda”, a “Construção de Sanitários Públicos – Ranhados”, a “Criação de Espaço de Lazer na Albufeira da Barragem de Ranhados”, a “Eco Bio Experience – Rotas Turísticas em Marialva e Coriscada”, as “Varandas do Alto Douro”, o “Longroiva aventura”, a “Requalificação Paisagística da envolvente e Separadores da Estrada N331” e o “Centro Interpretativo do Património de Longroiva” são as restantes propostas em votação. De acordo com informação da autarquia, o valor dos projetos varia entre os 10 e 50 mil euros, sendo que o Orçamento Participativo tem uma dotação global de 50 mil euros.