08-09-2016 15:00

Incêndio na Corujeira mobiliza 137 bombeiros

137 operacionais continuam na Corujeira (Guarda) no combate ao fogo que lavra há um dia numa área do Parque Natural da Serra da Estrela.

Os bombeiros estão a ser apoiados por 45 veículos e 4 meios aéreos. As chamas estão ativas em zonas de difíceis acessos.