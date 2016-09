08-09-2016 12:40

Estudante do IPG lança “Karate Sénior”

Um aluno de mestrado em Ciências do Desporto, no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), vai levar a cabo um trabalho no âmbito da sua tese em que aplicará um programa de exercício físico à população com mais de 60 anos.

Trata-se do “Karate Sénior”, uma atividade que terá como objetivo estudar os efeitos da prática do karaté em indicadores de aptidão física e saúde em idosos da cidade da Guarda. Com este trabalho, Micael Sanches pretende explorar «os benefícios da modalidade nas várias dimensões de aptidão física, bem como nalguns indicadores de saúde». A iniciativa, com a duração de quatro meses, vai realizar-se na Associação Bairro da Luz, na Guarda, e tem um limite de 20 participantes (as inscrições são gratuitas). As aulas, que decorrerão na parte da manhã, terão início assim que haja 15 pessoas inscritas, adianta o responsável.