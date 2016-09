08-09-2016 11:12

Maceira homenageia bombeiros e cidadão pela sua atuação no combate a fogo

A Junta de Freguesia de Maceira está a homenagear os bombeiros de Fornos de Algodres, a GNR e o serviço de Proteção Civil municipal pela sua atuação nesta época de incêndios.

Na cerimónia pública que tinha início marcado para as 10h30, a edilidade vai ainda distinguir José Lopes pelo seu «empenho na construção de um ponto de água na freguesia que se provou ser de elevada importância no ataque aos incêndios, como foi o caso do fogo que deflagrou na nossa povoação a 7 de agosto», refere a Junta em comunicado.

«Valor, honra e mérito são os predicados que ligam os homenageados, pois todos sem exceção provaram possuir estes adjetivos aquando do incêndio que deflagrou nos dias 7, 8 e 9 de agosto em Maceira», acrescenta a autarquia no mesmo documento.