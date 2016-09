08-09-2016 10:33

Meios aéreos regressam ao fogo na Corujeira

Três meios aéreos regressaram esta amanhã às encostas da freguesia de Corujeira e Trinta, na Guarda, para ajudar os bombeiros a dominar um incêndio que lavra em zona de mato desde as 13h34 do ontem.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) às 10h30, no terreno estão 128 operacionais e 34 veículos e três meios aéreos. As chamas, que ontem rondaram a localidade de Corujeira, continuam ativas numa área de mato do Parque Natural da Serra da Estrela, tendo destruído palheiras e quintas desabitadas. Ontem à noite, a frente de fogo chegou a ter dois quilómetros de extensão.