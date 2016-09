07-09-2016 19:05

Fogo na Corujeira continua ativo com duas frentes

Continua ativo com duas frentes o fogo que está a consumir mato desde o princípio da tarde na zona da Corujeira e Trinta, no concelho da Guarda.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 19 horas as chamas estavam a ser combatidas por 110 operacionais, apoiados por 30 veículos e dois meios aéreos.

Durante a tarde o incêndio rondou a aldeia de Corujeira, mas não afetou habitações, tendo ardido algumas palheiras e quintas desabitadas.

O fogo da Corujeira é neste momento o único ativo no distrito da Guarda.