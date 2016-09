07-09-2016 18:44

GNR resgata casal perdido na Serra da Estrela

Um casal que estava dado como desaparecido foi ontem resgatado na Serra da Estrela por militares do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS), anunciou a GNR.

Segundo as autoridades, o homem e a mulher, ambos com 42 anos, foram encontrados «desidratados e com algumas escoriações». Após a prestação de primeiros socorros, as vítimas foram transportadas até ao local onde estaria a sua viatura.