07-09-2016 17:52

Covilhã recordou chegada do comboio à cidade

Mais de 200 figurantes participaram ontem na recriação histórica da chegada do comboio à Covilhã.

Há 125 anos, no dia 6 de setembro de 1891, os reis D. Carlos e D. Amélia visitaram a “cidade neve” após inaugurarem a linha da Beira Baixa. Mais de um século depois, o casal real voltou a estar presente simbolicamente junto à estação ferroviária da cidade numa iniciativa que envolveu várias associações locais para recordar o momento. Ainda a propósito da efeméride foi reeditado o jornal publicado nessa data por Pedroso dos Santos, o então presidente da Câmara da Covilhã e Governador Civil de Castelo Branco. No âmbito dos 125 anos da Linha da Beira Baixa, a estação covilhanense acolhe até ao final do mês duas exposições.