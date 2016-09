07-09-2016 17:15

Vítor Sá Machado expõe em Figueira de Castelo Rodrigo

A exposição “Para Lá da Matéria”, de Vítor Sá Machado, está patente na Casa da Cultura de Figueira de Castelo Rodrigo até dia 30 deste mês.

Inaugurada na sexta-feira, a mostra é composta por trabalhos que o escultor construiu com o arame que sobrava das vinhas do seu pai e com o granito recolhido nas encostas da sua terra natal, Escalhão, naquele concelho.