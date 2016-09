06-09-2016 17:51

Dois incêndios em curso no distrito da Guarda

Encontram-se neste momento dois fogos ativos no distrito da Guarda. às 16h27 deflagrou um fogo em Alvoco da Serra (Seia), onde se encontram 119 operacionais, apoiados por 34 viaturas e três meios aéreos.

Já em Carrapichana (Celorico da Beira) estão 38 operacionais, com nove meios terrestres e um aéreo, a combater um incêndio que teve início pelas 16h55.