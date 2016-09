06-09-2016 14:39

Câmara de Castelo Branco entrega prémios do concurso do Parque da Cruz de Montalvão

A Câmara Municipal de Castelo Branco vai, na próxima sexta-feira, proceder à entrega dos Prémios e Menções Honrosas do concurso público de conceção para a elaboração do projeto do Parque Urbano da Cruz de Montalvão. A cerimónia está marcada para as 11horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

O concurso foi promovido pela autarquia, em colaboração com a Ordem dos Arquitetos, no qual participaram 19 concorrentes. A arquiteta paisagista Verónica de Almeida foi a vencedora do concurso de ideias para aquele espaço. O segundo lugar foi atribuído à equipa coordenada pelo arquiteto José Adrião e o terceiro ao projeto do atelier Baldios, coordenado pela arquiteta paisagista Catarina Raposo.