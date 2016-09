06-09-2016 11:22

Curso de Verão de museologia começa amanhã em Pinhel

O sexto curso de Verão da APOM (Associação Portuguesa de Museologia) vai decorrer em Pinhel a partir de amanhã e sexta-feira.

A realização desta ação formativa acontece depois do novo Museu Municipal da “cidade-falcão” ter sido distinguido, em junho passado, com uma menção honrosa na categoria de “Melhor Museu Português” e o prémio de “Melhor Trabalho de Museografia”. O curso, que terá sessões teóricas e práticas, vai dar ênfase às experiências de musealização nos novos projetos do património de Pinhel, abordando temáticas como a conservação preventiva, as novas tecnologias, a Educação ou a programação e dinamização museológica, entre outras. Os destinatários desta atividade são os profissionais da área. O curso é organizado pelo município e pela APOM.