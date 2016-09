06-09-2016 10:28

Covilhã assinala hoje os 125 anos da Linha da Beira Baixa

A 6 de setembro de 1891 o comboio chegava à Covilhã. 125 anos depois o momento da inauguração da linha da Beira Baixa vai ser assinalado hoje (18 horas), com uma recriação histórica junto à estação ferroviária da cidade.

Os reis D. Carlos e D. Amélia, João Franco, à época ministro das Obras Públicas, e seu pai, Emídio Navarro, que presidiu a Câmara do Fundão, voltam a estar presentes simbolicamente e aos atores que os vão interpretar juntam-se mais 200 figurantes. Organizada pela autarquia, em parceria com a Infraestruturas de Portugal (IP), CP, Fundação do Museu Nacional Ferroviário e várias associações locais, esta recriação histórica tem um «carácter pedagógico contextualizando a época», referiu o diretor da rede municipal de Museus, Carlos Madaleno, na conferência de apresentação do evento.

Ainda no âmbito dos 125 anos da Linha da Beira Baixa, a estação covilhanense vai acolher, entre hoje e o final do mês, duas exposições. Na ocasião será reeditado o jornal publicado a 6 de setembro de 1891, por Pedroso dos Santos, o presidente da Câmara da Covilhã na altura e Governador Civil de Castelo Branco.