05-09-2016 21:20

Desavença entre pai e filho provoca um morto e um ferido grave em Alfaiates

Uma desavença entre pai e filho em Alfaiates (Sabugal) provocou um morto e um ferido grave.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda adiantou que as desavenças ocorreram esta tarde e que a vítima mortal é o pai, de 84 anos. Já o filho, 64 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado para as Urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

«Não se sabe muito bem o que se passou. Alegadamente, o pai terá dado um tiro no filho e depois ter-se-ão envolvido num confronto físico e a arma terá disparado» e atingiu mortalmente o homem mais velho, referiu a GNR.

No local estiveram os bombeiros do Soito com duas ambulâncias e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), além de elementos da GNR e da Polícia Judiciária.