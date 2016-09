05-09-2016 18:00

TMG dedica ciclo à música tradicional com abordagens contemporâneas

Um ciclo dedicado à nova música popular e concertos de Lloyd Cole, Peter Murphy, GNR e Harlem Gospel Choir são os principais destaques da programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) até dezembro.

As atividades dos últimos quatro meses do ano foram apresentadas hoje, tendo como fio condutor o "Ciclo Relavrar" que inclui oito concertos com novos valores da música popular portuguesa com abordagens contemporâneas, uma sessão de cinema e uma oficina pedagógica.

Llyod Cole (16 de setembro), Peter Murphy (15 de outubro), o duo Carmen Souza & Theo Pascal (5 de novembro), GNR (27 de novembro) e o Harlem Gospel Choir (2 de dezembro) são os restantes cabeças de cartaz desta programação.