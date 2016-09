05-09-2016 17:21

Temperatura baixa até dez graus na quarta-feira

A canícula tem os dias contados. As temperaturas máximas vão baixar cerca de 10 graus já na próxima quarta-feira devido à aproximação de uma frente fria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A descida da temperatura verificar-se-á tanto nas mínimas como nas máximas, numa situação que deverá manter-se até ao fim da semana. Contudo, o IPMA prevê a possibilidade das temperaturas subirem novamente no início da próxima semana.