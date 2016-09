05-09-2016 14:53

Candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPG a decorrer

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tem a decorrer, até 16 de setembro, a segunda fase de candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais.

Para o próximo ano letivo estão previstos os cursos de Acompanhamento de Crianças e Jovens, Animação Turística e do Património Cultural e Natural, Bioanálises e Controlo, Cibersegurança, Comunicação Digital, Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos, Contabilidade e Fiscalidade, Cozinha e Produção Alimentar, Desenvolvimento de Aplicações Informáticas, Design e Fabrico Digital, Desportos de Montanha, Energias Renováveis e Eficiência Energética, Gerontologia, Gestão Clínica Administrativa, Gestão e Comércio Internacional, Higiene e Prevenção de Riscos Profissionais no Trabalho, Manutenção Industrial Eletromecatrónica, Reabilitação Energética e Conservação de Edifícios, Testes de Software, Transportes e Logística.

As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento próprio de acordo com as informações e prazos constantes do edital de abertura de concurso, que pode ser consultado na página internet do IPG (www.ipg.pt/Tesp/).