05-09-2016 11:47

Candidaturas para apoios à destruição de pastagens até 9 de setembro

O período para entrega de candidaturas aos apoios à destruição de pastagens para alimentação de gado em consequência dos incêndios tem início hoje e decorre até 9 de setembro, informou o Ministério da Administração Interna (MAI).

A Conta de Emergência do MAI disponibiliza 500 mil euros para apoiar os danos provocados pelos fogos rurais. Para efeitos de atribuição das ajudas é elegível a destruição dos pastos usados na alimentação das espécies bovina, ovina, caprina e equídeos em unidades de exploração económica que se localizem nas freguesias da área afetada, identificadas no aviso e cuja área ardida corresponde a 30 por cento ou mais da sua área total, refere uma nota do MAI. Os apoios serão concedidos em função do número de animais que carecem de alimentação e que estejam registados em nome dos respetivos produtores. O ministério adianta que o edital com toda a informação necessária aos potenciais beneficiários deste mecanismo já está disponível nas autarquias, juntas de freguesia, serviços municipais de proteção civil e organismos tutelados pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, dos distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Porto, Viana do Castelo e Viseu.