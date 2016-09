05-09-2016 09:56

Dominado fogo na Quinta de Pero Martins

O incêndio que lavrava na Quinta de Pero Martins (Figueira de Castelo Rodrigo) foi dominado ao princípio da manhã, de acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas às 6h25. Esta era o única ocorrência que a ANPC destacava hoje de manhã como importante.

Mesmo estando em resolução, mantêm-se no terreno 79 bombeiros, apoiados por 20 viaturas e um meio aéreo. O fogo teve início às 0h45, segundo o site da ANPC.