04-09-2016 21:40

Aguiar da Beira afastado nos penáltis

O distrito da Guarda já não tem nenhum representante na Taça de Portugal.

O Aguiar da Beira também foi eliminado da prova esta tarde, em jogo no campo do Torre de Moncorvo. A partida terminou com um empate a uma bola, pelo que foi necessário recorrer às grandes penalidades para apurar o vencedor.

A sorte esteve do lado da equipa da casa, que marcou cinco penáltis contra três dos aguiarenses.