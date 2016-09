04-09-2016 21:23

Gouveia e Trancoso eliminados da Taça de Portugal

O Desportivo de Gouveia e o Desportivo de Trancoso foram hoje afastados da Taça de Portugal.

Na primeira eliminatória da competição, os gouveenses foram derrotados em casa pelo Beira-Mar por 4-0. O fator casa também não valeu de muito aos trancosenses, que perderam 2-0 frente à UD Oliveirense. Por sua vez, o Académico do Fundão foi derrotado por 1-0 no seu campo pelo Vítória de Sernache.

Às 21h20, a Federação Portuguesa de Futebol ainda não tinha disponível o resultado do Torre de Moncorvo-Aguiar da Beira.