04-09-2016 17:41

84 bombeiros combatem dois fogos no distrito da Guarda

84 operacionais, 19 veículos e três meios aéreos combatem dois fogos em Aldeia da Serra (Celorico da Beira) e Almofala (Figueira de Castelo Rodrigo).

Os fogos estão a consumir zonas de mato e tiveram início praticamente à mesma hora. 16h44 e 16h40, respetivamente, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Atualmente, as chamas estão dadas como dominadas e em resolução na localidade de Aldeia da Serra, continuando por controlar o incêndio de Almofala, que é aquele que envolve mais meios (57 homens, 13 veículos e três meios aéreos).