04-09-2016 16:47

Clubes do distrito disputam primeira eliminatória da Taça de Portugal

Os clubes do distrito da Guarda disputam esta tarde a primeira eliminatória da Taça de Portugal.

O Desportivo de Gouveia, campeão distrital em título e único representante do distrito no Campeonato de Portugal, recebe o histórico Beira-Mar. Já o Trancoso, segundo classificado no Distrital da Iª Divisão, vai jogar em casa com a Oliveirense, recém-despromovida ao Campeonato de Portugal. Por sua vez, o Aguiar da Beira, vencedor da Taça de Honra da AF Guarda, viajará até Torre de Moncorvo para defrontar o Desportivo local. Os jogos têm início às 17 horas.