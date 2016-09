03-09-2016 11:43

Proteção Civil alerta população para risco elevado de incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alerta para o risco de incêndio, em «níveis muito elevado a máximo», para os próximos dias nas regiões do norte, centro interior e Algarve devido ao tempo quente e seco.

O aviso à população surge após o contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê, para os próximos dias, temperatura máxima entre 34 e 40 graus, além dos valores da temperatura mínima superiores a 24 graus.

O vento vai soprar moderado e a humanidade relativa vai ser inferior a 30 por cento, até sábado, nas regiões do norte e centro interior e com valores inferiores a 20 por cento a partir de domingo, sendo as noites quentes e secas.

A Proteção Civil adianta que, a partir de domingo, é expectável um agravamento gradual das condições meteorológicas até terça-feira. Em comunicado, a ANPC realça que a eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais são os efeitos expectáveis do tempo quente e seco e vento moderado.

A Proteção Civil sublinha que não é permitido, em todos os espaços rurais, realizar queimadas, nem fogueiras, utilizar equipamentos de queima e de combustão, queimar matos cortados, lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes e fumar ou fazer lume nos espaços florestais.