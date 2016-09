03-09-2016 10:44

Metade do distrito da Guarda com risco "máximo" de incêndio

Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Sabugal e Trancoso apresentam hoje risco “máximo” de incêndio.

Segundo a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este nível de alerta vigora para mais treze concelhos dos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Santarém.

O instituto colocou também em risco “muito elevado” e “elevado” concelhos de vários distritos do interior norte, centro e sul do país. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre “reduzido” e “máximo”.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia, relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.