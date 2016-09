02-09-2016 18:27

"Canarinho" ferido por descarga de helicóptero em Vila Nova de Foz Côa

Um elemento da Força Especial de Bombeiros (FEB) ficou ferido esta tarde durante o combate ao incêndio que consumiu mato e floresta na freguesia de Horta do Douro, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Ao que tudo indica, o operacional foi atingido por uma descarga de água do helicóptero que estava a atuar e acabou projetado contra o solo. O homem foi transportado para as Urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

Rafael Almeida, comandante dos voluntários de Vila Nova de Foz Côa, referiu que o ferido «apresentava algumas dores na zona torácica e lombar», tendo sido acionada a ambulância de suporte imediato de vida (SIV).

Já o fogo florestal começou pelas 15h41 e estava em conclusão pelas 17h50, segundo a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).