02-09-2016 17:15

Old Jerusalem n’A Moagem

O ciclo “Sons à Sexta” regressa hoje à Moagem (Fundão) com o concerto de Old Jerusalem (22 horas).

O projeto de Francisco Silva adotou o nome de uma música de Will Oldham e tem vindo a ser aplaudido pela crítica e pelo público. Tudo começou com uma edição de autor conjunta com os Alla Polacca, intitulada “Old & Alla” numa edição limitada e numerada. O sucesso dessa edição conduziu Francisco Silva à editora Bor-Land e rapidamente as partes chegaram a um acordo para a gravação de “April” considerado no ano seguinte pela crítica como um dos melhores discos de 2003. Passados dois anos editou o segundo álbum, “Twice the Humbling Sun”, também muito elogiado pelos fãs e pela crítica especializada. Em 2011, através do coletivo de artistas PAD, fundado por membros dos peixe : avião, Old Jerusalem editou o seu quinto álbum, simplesmente intitulado “Old Jerusalem”. No seguimento da sua edição nacional pela PAD, Old Jerusalem foi editado na Alemanha via Broken Silence.