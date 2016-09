02-09-2016 14:30

Encontro Ibérico de Clássicos este fim-de-semana

Este fim-de-semana o Clube Escape Livre organiza o 3º Encontro Ibérico de Automóveis Clássicos.

Estão inscritas 31 equipas sendo oito oriundas de Espanha. A atividade inicia-se hoje em Nelas com a visita à Feira do Vinho do Dão e termina em Salamanca com uma visita ao Museo Historia de la Automoción, depois de passar pelos Museus Automóveis do Caramulo e de Gouveia. O encontro é promovido em parceria com os municípios da Guarda, Gouveia e Nelas e com o apoio dos Museus Automóveis do Caramulo, de Gouveia e de Salamanca.