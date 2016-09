02-09-2016 12:30

Jogo e literatura em destaque na BMEL

O jogo e a literatura é o tema em destaque este mês na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

As várias iniciativas programadas visam demonstrar a sua importância e contribuição para o desenvolvimento cognitivo, social e moral do homem, tendo em conta que ambos absorvem o jogador/leitor e se regem por um conjunto de signos, normas e convenções.

O ciclo abre no dia 7 com as exposições “Os jogos tradicionais na filatelia”, composta por selos e postais de todo o mundo, e “Jogos nos livros”, uma mostra bibliográfica com obras sobre o jogo, livros com vários jogos, livros-jogo e livros com jogos literários.

Estas duas atividades estão inseridas nas Jornadas Internacionais dos Jogos organizadas pela Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG). No dia seguinte realiza-se uma tertúlia da iniciativa “Guarda: a memória” cujo orador será o antropólogo Norberto Gonçalves, também presidente da AJTG.