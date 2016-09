02-09-2016 11:00

Sunset 1056 encerra “Verão em Alta” hoje na Guarda

Quase dois meses depois, o “Verão em Alta” chega hoje ao fim.

A Sunset 1056, com início marcado para as 18 horas, fecha esta iniciativa no ponto mais alto da Guarda, a envolvente da Torre de Menagem.

Sam U e Boys À La Carte são os convidados escolhidos para animar a festa. Constituído por uma diversidade de propostas artísticas, culturais, desportivas e de lazer, o “Verão em Alta” dinamizou a cidade mais alta desde 15 de julho.