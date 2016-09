01-09-2016 18:35

Calor volta em força a partir de amanhã

O calor está de regresso à região a partir de amanhã e durante o fim-de-semana.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 12 distritos sob "aviso amarelo” devido ao tempo quente que aí vem.

Nos próximos dias são esperadas temperaturas acima dos 33 graus nos distritos de Braga, Bragança, Beja, Castelo Branco, Évora, Guarda, Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Vila Real e Viseu.

Para amanhã as temperaturas máximas serão de 37 graus em Évora, Beja, Santarém e Castelo Branco, 35 em Portalegre, 34 em Lisboa, Vila Real, Guarda e Bragança, 33 em Braga e Faro e 24 no Porto e Viana do Castelo.