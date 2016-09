01-09-2016 17:19

Três detidos por tráfico e posse ilegal de armas na Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo

A GNR deteve ontem três homens nos concelhos da Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo por tráfico e posse ilegal de armas.

A operação foi levada a cabo por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, com a colaboração de elementos da GNR da Guarda, e culminou com a realização de sete buscas domiciliárias e seis a veículos. De acordo com as autoridades, foram apreendidas duas pistolas, uma caçadeira, uma soqueira, matracas, uma arma branca e 56 munições de diversos calibres.

Os três detidos, de 26, 39 e 57 anos, foram constituídos arguidos, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.