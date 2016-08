01-09-2016 14:16

Aberto concurso de ideias para a toponímia da Guarda

O município da Guarda está a promover um concurso de ideias para «adequar as placas toponímicas às características de cada zona urbana e procurar as melhores soluções para uma identificação/elucidação das personalidades consagradas na toponímia guardense, adequando-a à tipologia do suporte e potenciando os atuais recursos técnicos e tecnológicos».

São cinco as categorias a concurso: centro histórico e zona envolvente; restante área urbana da cidade; freguesias rurais; limite das freguesias rurais e limite do concelho da Guarda. O concurso divide-se em duas fases: – entrega de candidaturas e seleção pelo júri das cinco melhores ideias que vão originar maquetas; – entrega de maquetas e seleção pelo público (participação pública) das cinco ideias vencedoras. As maquetas vencedoras, em cada categoria, receberão um prémio monetário de mil euros e as restantes quatro serão distinguidas com menções honrosas. Os resultados serão anunciados no dia do feriado municipal, a 27 de novembro. O júri deste desafio é composto por Hélder Sequeira (membro da Comissão de Toponímia), Manuel Luis dos Santos (historiador), João Prata (presidente da Junta de Freguesia da Guarda), João Mendes Rosa (diretor do Museu da Guarda), Pedro Nunes Almeida (chefe da Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística e Obras Municipais) e Joaquim Costa Gomes (assessor do Presidente da Câmara guardense). Os interessados em participar devem apresentar as suas propostas até 4 de outubro (às 16h30), na subunidade de apoio administrativo da Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística e Obras Municipais nos Paços do Concelho.