01-09-2016 11:06

Faleceu GNR de Pinhel ferido em queda de cavalo durante patrulha

O militar do posto da GNR de Pinhel ferido gravemente em consequência de uma queda de cavalo durante uma patrulha na semana passada faleceu ontem no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

De acordo com a GNR, «o militar não resistiu aos ferimentos provocados pela queda no dia 22 de agosto na zona de ação do Posto Territorial de Pinhel [ruas da cidade]».

Segundo relatou na altura David Martins, comandante do Destacamento de Pinhel, à Rádio Elmo, «o cavalo começou a galopar, sem motivo aparente, o militar não o conseguiu controlar, caiu e foi arrastado alguns metros».

O guarda principal Orlando Nascimento tinha 39 anos e o funeral terá lugar hoje na localidade de Freixo (Almeida).