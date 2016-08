01-09-2016 10:26

Um ferido grave em rixa no bairro da Fraternidade (Guarda)

Uma rixa ocorrida ontem à noite no bairro social da Fraternidade, na Guarda, causou um ferido grave e oito ligeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), os desacatos envolveram várias pessoas e foram disparados tiros. «No local foram registados seis feridos ligeiros e um grave e, mais tarde, na esquadra da PSP, registaram-se mais dois feridos ligeiros», acrescentou fonte do CDOS.

Os feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins.