31-08-2016 19:09

Gabriel Macchi nos Paralímpicos do Rio de Janeiro

Gabriel Macchi, maratonista português do GCA Donas (Fundão), vai competir nos Jogos Paralímpicos Rio2016.

Inicialmente, o atleta não fazia parte da convocatória da federação, mas foi “repescado” depois dos atletas russos terem sido impedidos de participar na competição, o que garantiu novas quotas de atletas a Portugal.

A prova de Gabriel Macchi, que irá acompanhado dos guias Martim Nunes e Jorge Rodrigues, realiza-se a 18 de setembro pelas 13 horas (hora de Portugal). Para o GCA Donas, esta decisão é a «correção da não convocatória inicial do melhor maratonista português da atualidade».

Gabriel Macchi e os seus guias conquistaram a medalha de bronze na categoria T11/12 na maratona de Londres de 2014 e no ano seguinte foram sextos classificados com uma melhoria substancial na marca.

Há quatro anos, nos Jogos Paralímpicos de Londres, o atleta, de naturalidade argentina, e os seus guias terminam na sexta posição na maratona.