31-08-2016 18:21

Cinco feridos leves em 16 acidentes no fim-de-semana

A quinta fase da “Operação Hermes” levada a cabo pela GNR nas estradas do distrito da Guarda saldou-se em 16 acidentes de que resultaram apenas cinco feridos leves.

Entre 26 e 28 de agosto não se registaram mortes nem feridos graves em consequência da sinistralidade rodoviária, de acordo com os dados divulgados na passada segunda-feira pela GNR, que nestes três dias esteve na estrada em ações de patrulhamento e apoio aos veraneantes.

No mesmo período ocorreram no distrito de Castelo Branco 15 acidentes que causaram seis feridos leves, enquanto Faro foi a região do país com mais desastres no último fim-de-semana com 83 sinistros que originaram dois feridos graves e 14 leves. Neste período o único acidente mortal, com uma vítima, nas estradas portugueses ocorreu no distrito de Beja.