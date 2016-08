31-08-2016 17:45

Últimos dias para ver exposições de ilustração e gravura no Museu Abel Manta

Ainda tem até domingo para ver duas exposições de ilustração e gravura no Museu Municipal Abel Manta, em Gouveia.

Intitulada “360”, a primeira é composta por trabalhos a caneta artística e aguarela sobre papel de João Nuno Ribeiro que revelam a “cidade-jardim”. Estas ilustrações representam a quase totalidade dos locais que acolheram a última edição do festival “G!O Romaria Cultural”.

Já na mostra “Preto no Branco” Catarina Baptista apresenta várias linogravuras e xilogravura + tinta da China sobre papel. Nesta obra a artista pretende refletir sobre o contraste entre dois mundos, o urbano e o rural; entre duas técnicas, a gravura e a aguada; e entre dois conceitos, o peso e a leveza, tendo como elementos comuns o preto e o branco. As exposições têm entrada gratuita.