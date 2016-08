31-08-2016 16:19

Município e Pinhel e Transdev lançam transportes coletivos

O município de Pinhel, em parceria com a Transdev, apresentou hoje o “PinhelSIM”, um circuito de transportes coletivos para promover a mobilidade e deslocação das pessoas dentro do concelho.

O projeto, que arrancou amanhã, contempla seis carreiras (uma por dia) entre as aldeias e a sede do concelho com «preços acessíveis e sustentáveis». Há ainda um circuito urbano diário. Os bilhetes têm preço único e custam um euro nas ligações (ida e volta) para as freguesias e 0,50 euros no percurso urbano.

Recorde-se que a Transdev é a atual concessionária dos transportes públicos na cidade da Guarda.

