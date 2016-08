31-08-2016 15:34

UBI reforça apoios sociais

A partir de setembro a Universidade da Beira Interior (UBI) decidiu, em Conselho de Ação Social (CAS), reforçar os apoios sociais aos estudantes. Assim, nas quatro cantinas dos Serviços de Ação Social (SASUBI) o valor do prato social mantém-se a 2,45 euros e o custo do prato alternativo desce para o mesmo valor. Já o alojamento nas residências mantém-se igual ao do último ano. Também o Fundo de Ação Social (FAS) vai ser reforçado. O programa tem sido bastante procurado pelos alunos e foi no último ano letivo que registou maior adesão por parte dos estudante, o que leva a UBI a reforçar as verbas do apoio social. «A UBI quer ser cada vez mais uma universidade inclusiva», refere o vice-reitor para o Ensino, João Canavilhas. Desta forma, para os alunos que se encontrem numa situação de dificuldades económicas e façam prova disso mesmo, está disponível um apoio que pode ir até 1.037,20 euros, valor das propinas, em troca da execução de algumas tarefas em serviços específicos da universidade.