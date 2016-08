30-08-2016 15:38

Feira Farta regressa no final de setembro

A Feira Farta regressa à cidade mais alta, no final de setembro, para a segunda edição. Entre os dias 24 e 25, os visitantes poderão conhecer os produtos agroalimentares produzidos na Guarda.

43 freguesias vão trazer à cidade os seus produtos, tradições, gastronomia e animação. O local escolhido continua a ser a envolvente do Mercado Municipal, que contará com uma tenda para acolher cerca de duas centenas de produtores e mais de 400 produtos. A zona de gastronomia será composta por cinco espaços, assegurados pelos cinco Bairros dos Santos Populares, sendo um da responsabilidade da AcriGuarda – Associação de Criadores de Ruminantes, que representará diversos pratos com carne jarmelista.

No sábado (dia 24), pelas 21 horas, haverá uma revista de comédia musical “E porque não emigras?”, com Patrícia Candoso, Carlos Areia, Marta Fernandes, Paulo Patrício e Rosa Soares. Já no domingo (dia 25), sobe ao palco o Marco Paulo, para um concerto que se realiza pelas 18 horas.