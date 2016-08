30-08-2016 10:45

Maria João Lopo de Carvalho apresenta livro na Guarda

A escritora Maria João Lopo de Carvalho apresenta hoje o livro “Até que o Amor me Mate” na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda. A sessão está marcada para as 16 horas.

A autora, natural de Lisboa, escolheu a cidade mais alta por ter uma ligação familiar forte com a mesma: o bisavô Lopo de Carvalho, uma personalidade que está ligada à Guarda e ao Sanatório Sousa Martins, do qual foi o primeiro diretor; a bisavó Leopoldina Lopo de Carvalho, nome da rua do centro comercial La Vie; o trisavô Francisco Patrício, uma das mais importantes individualidades da Guarda da segunda metade do século XIX.

Maria João Lopo de Carvalho, professora de Português e de Inglês, publicou o primeiro romance “Virada do Avesso”, em 2000 e “Acidentes de Percurso”, em 2001.