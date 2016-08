29-08-2016 15:18

Município de Pinhel aposta em projeto de mobilidade social

O Município, em parceria com a Transdev (empresa de transportes coletivos de passageiros), vai dar início no dia 1 de setembro à implementação do Projeto Pinhel SIM, que visa promover a mobilidade e a deslocação das pessoas dentro do concelho, através de circuitos diários de transportes coletivos, com «preços acessíveis e sustentáveis».

A apresentação deste projeto será na próxima quarta-feira, pelas 11 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Pinhel com o intuito de dar a conhecer em pormenor esta ideia. No final da apresentação será efetuado um dos percursos concelhios previstos no autocarro “Pinhel Sim”.