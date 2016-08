29-08-2016 10:57

Exposição sobre Vergílio Ferreira em Celorico da Beira

Está patente, até quarta-feira, a exposição “Vergílio Ferreira: Os Caminhos da Escrita ou o Fascínio da Arte”, no Centro Cultural de Celorico da Beira. A mostra, que surge no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do escritor (natural de Melo, no concelho de Gouveia), inspira-se no tempo circular de alguns dos mais relevantes romances do mesmo. A exposição foi organizada pela Câmara de Gouveia e pelo Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.