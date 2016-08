28-08-2016 20:35

Sporting da Covilhã sofre nova derrota

Os "leões da serra" deslocaram-se esta tarde ao terreno do Portimonense onde sofreram uma nova derrota. O jogo da quinta jornada da II Liga terminou 2-m a favor dos algarvios.

Depois de uma primeira parte sem golos, foi o Portimonense que inaugurou o marcador ao 68 minutos, Ricardo Pessoa não perdeu a oportunidade que surgiu num livre junto à e rematou direto para o fundo das redes de Hugo Marques. dois minutos depois, aos 70', por Pires surgiu o 2-0-

Aos 84 minutos o Sporting da Covilhã ainda reduziu a diferença ao fazer o 2-1, com um golo de. Já quase no final da partida, 89 minutos, o guardião da equipa serrana, Hugo Marques, evitou o 3-1 ao defender um penalti batido por Diarra.